Consumo di suolo: Ravenna seconda provincia in regione

“Il consumo di suolo non attesta a fermarsi, servono strumenti efficaci per salvaguardare il suolo vergine dall’attrattiva del settore logistico”. Legambiente Emilia-Romagna ha presentato il proprio dossier sul consumo di suolo in regione. Un dossier che acquista ancor più importanza dopo la doppia alluvione di maggio, che ha portato esperti, geologi e ambientalisti a puntare il dito proprio contro l’eccessiva urbanizzazione del nostro territorio.

Nel dossier vengono presi in esami i primi effetti della legge urbanistica regionale approvata nel 2017. Un insuccesso secondo Legambiente. La prova sarebbe il fatto che solo 13 comuni su 330 hanno approvato il PUG, il Piano Urbanistico Generale.