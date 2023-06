Russi Rock Beer 2023: musica, gastronomia e diversi tipi di birra saranno il mix perfetto all’interno del format ormai collaudato nelle serate del 28, 29, 30 giugno e 1 luglio, dalle ore 19 in poi nel giardino della Rocca T. Melandri di Russi.

La novità dell’edizione 2023 consisterà nel doppio appuntamento musicale. Quest’anno, infatti, il palco della Rocca, oltre agli “Headliners” ospiterà anche gli “Openers”. La musica live inizierà prima con la proposta di formazioni musicali della zona, composte da giovani, che eseguiranno brani inediti del loro repertorio.

Questo il calendario di appuntamenti della manifestazione:

Mercoledì 28 giugno, gli Headliner saranno i Police Line, tributo ai Police mentre apriranno i

giovanissimi Jam Republic, sestetto del posto con sonorità Rock, Funk e Blues.

Giovedì 29 giugno, infiammeranno il palco le Ladies Zeppelin tributo al femminile della storica formazione di Jimmy Page, preceduti dai TV Fuzz che ci immergeranno dentro le inedite atmosfere new wave del loro ultimo album.

Venerdì 30 giugno, ascolteremo i Papercut tributo dei Linkin Park a seguito dell’esibizione dei 19 Test, rock band emergente che ci farà conoscere le sue nuove creazioni.

Sabato 1 luglio, gran finale con i Rock Doc che riverseranno sull’arena un medley esplosivo di classici del Rock ‘70-‘80-‘90-2000; apertura e chiusura della serata saranno a carico del Djset “a tutto rock” di Robi e Damiano.

La Mucca Viola, La Pinsa, Case Bianche e La Furzèna saranno le attività russiane coinvolte nella consegna presso la festa di un menù che, nella sua totalità, è inarrivabile in quanto a varietà. Il Team di Russi Rock Beer sarà, naturalmente, dietro le spillatrici di birra per dissetare tutti coloro che vorranno trascorrere del tempo divertendosi e godendosi la festa. Tutte le informazioni (orari, prenotazione tavoli) e gli aggiornamenti per le 4 serate saranno

debitamente fornite sulle pagine social di Russi Rock Beer (Facebook e Instagram).

Gli organizzatori di Russi Rock Beer hanno deciso che devolveranno l’incasso della manifestazione (al netto delle spese) a supporto di iniziative dedicate a chi ha subito danni dalla recente alluvione. Sono al vaglio diverse idee e formule che verranno debitamente annunciate.