“Un Natale 2022 ancora una volta segnato da eventi straordinari che stanno mettendo a dura prova la nostra resistenza.

Tutti i noi dobbiamo fare i conti con questo stato di cose, cercando di reagire e non farci prendere dallo sconforto.

Mai come quest’anno, il Natale dovrà essere un’occasione per stare insieme, per rilanciare i valori della solidarietà e della pace, per lasciare da parte sentimenti di odio e di risentimento.

Abbiamo tutti bisogno di misurarci coi grandi problemi che abbiamo di fronte in una chiave di confronto sereno, di aiuto reciproco e senza innalzare muri o barriere invalicabili.

Un pensiero particolare lo voglio rivolgere alle persone sole e alle famiglie che, più di altre, patiscono questo periodo storico e a coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Facciamo in modo che bambini e anziani si sentano meno soli; stiamo vicini alle persone ammalate che hanno patito periodi di isolamento, aiutiamo, con discrezione, chi ha più bisogno.

Buon Natale a tutti!”