Per il 2023 il bilancio comunale beneficerà di ulteriori 20.000 euro grazie al compenso che non verrà più percepito dal vicesindaco Marta Farolfi, eletta in Senato alle scorse Elezioni politiche.

Alla luce di ciò e vista la grave contingenza economica che sta colpendo le fasce più deboli della comunità, nella seduta di giunta di lunedì 19 dicembre, Sindaco e assessori hanno ritenuto doveroso e opportuno esprimere l’intenzione di destinare tale importo a sostegno delle famiglie più in difficoltà e di alcune iniziative di carattere sociale e di volontariato.

Gli uffici sono stati incaricati di verificare quale sia l’iter più veloce affinché l’importo possa essere subito disponibile per l’utilizzo.