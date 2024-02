Giorno del Ricordo celebrato in tutta la provincia di Ravenna, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata che portò proprio sui nostri territori numerose famiglie che poi decisero di stabilire qui la loro vita. Diverse le iniziative organizzate; a Ravenna l’omaggio alla lapide in ricordo dei profughi è avvenuto a Marina di Ravenna, con la partecipazione degli studenti della scuola Enrico Mattei. A Faenza il ricordo è avvenuto al piazzale Vittime delle Foibe e al cimitero.