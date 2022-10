Degrado ex cantina Zanzi, Insieme per Cambiare: “Dopo lo show, chiediamo cambi qualcosa”

Insieme per Cambiare chiede concretezza per risolvere il problema del degrado all’ex cantina Zanzi e all’eco-quartiere San Rocco. Dopo la raccolta firme di Area Liberale e la conferenza stampa con l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi, il gruppo di opposizione, affiancato da Per Faenza, già impegnato in passato sulla tematica legata al quartiere, chiede ora provvedimenti all’amministrazione comunale.