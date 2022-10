Ex cantine Zanzi: raccolta firme per chiedere azioni contro il degrado

Raccolta firme per chiedere nuove azioni per costrastare il degrado all’ex cantina Zanzi e in quello che doveva essere l’eco-quartiere San Rocco. 134 residenti della zona hanno aderito alla petizione ideata da Area Liberale, oggi consegnata nelle mani dell’assessore alla sicurezza Massimo Bosi.

Purtroppo da anni si rinnova il problema nelle due aree adiacenti via Ravegnana, luoghi di bivacco e anche di spaccio. Due aree private di due proprietari diversi. La costruzione dell’eco-quartiere ferma dopo l’interdittiva antimafia in una delle aziende coinvolte nei lavori. L’ex cantina Zanzi dovrebbe trasformarsi in un centro di residenza per anziani. Il progetto ha il via libera del Comune, ma è ancora fermo. L’amministrazione aveva già chiesto ai due proprietari di intervenire sulle aree, ma ben presto sono stati aperti varchi anche nelle nuove recinzioni installate. Finché nelle due aree non verranno realizzati i progetti edili previsti, difficile che la situazione possa cambiare, anche perché alcune delle persone che hanno scelto di dimorarvi all’interno hanno già più volte rifiutato l’aiuto delle istituzioni.