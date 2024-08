Un altro rinforzo per la Mernap Faenza. Il mercato estivo della società manfreda neopromossa in serie B, continua. All’operazione di una settimana fa che ha visto Ezequiel Martel Montoli approdare in rossonero il direttore sportivo della Mernap Federico Mazzoni ne ha fatta seguire un’altra, concludendo la trattativa per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Alex Pellini, classe ’98, di ruolo universale, proveniente dallo Sporting Valsanterno di serie C2. «Pellini è una nostra scommessa – spiega il ds Mazzoni -, perchè si tratta di un giocatore che si è avvicinato da poco al mondo del calcio a cinque. Secondo noi ha tutte le qualità e le potenzialità per poter fare molto bene ed inserirsi pienamente nell’organico a disposizione del mister Matteo Vespignani».

Alex Pellini vanta una carriera quasi decennale nel calcio con la maglia dell’Imolese, e un’esperienza nel calcio a 5 con i colori della Young Line Imola, poi del Valsanterno 2009 e infine con lo Sporting Valsanterno, club con il quale lo scorso anno Pellini ha vinto il campionato di serie D. «Per me sarà un’esperienza indimenticabile – ha dichiarato l’universale -. Io ho sempre giocato a calcio, e da poco mi sono avvicinato al calcio a 5, perciò quando è arrivata la proposta della Mernap non potevo non accettarla. L’anno scorso ho avuto modo di vedere a Faenza la partita contro il Villafontana. Ho visto che il livello è alto, per cui sarà una stagione molto stimolante». L’arrivo di Pellini in rossonero costituisce il quarto colpo mercato messo a segno dalla Mernap. In precedenza infatti i manfredi avevano ufficializzato il portiere Luca Delvecchio, il centrale difensivo Romeo Gallina e il laterale argentino Montoli.

Nel frattempo proseguono i preparativi in vista dell’esordio stagionale. La prima gara ufficiale è in programma il 21 settembre e sarà valevole per il primo turno di Coppa Divisione, al Palacattani contro il Cesena di serie A2 Elite. Il campionato dei faentini inizierà invece il 12 ottobre con la trasferta a Recanati. Alcuni allenamenti congiunti di preparazione ai due appuntamenti sono stati già fissati. Il 7 settembre la Mernap incontrerà la Pol.1980 di Bertinoro (C2), il 14 settembre invece i faentini incontreranno il Rimini (C1), e il 28 settembre si terrà il test contro la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo (B).