Nell’ambito dei CRE – Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica, al Museo Tamo Mosaico e al Museo Classis Ravenna proseguono gli appuntamenti musicali offerti gratuitamente dalla Young Musicians European Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Olmi.

Un’occasione per avvicinare i più piccoli alla musica attraverso il racconto dell’esperienza vissuta dai giovani concertisti che, oltre ad illustrare come funziona il loro strumento musicale, eseguono anche brevi esibizioni dal vivo.

Mercoledì 3 agosto Michelangelo Caprioli illustrerà la viola. In questa data presenzierà all’incontro anche il Maestro Paolo Olmi, per raccontare ai bambini, in modo coinvolgente e divertente, il suo rapporto con il mondo della musica.

Si prosegue mercoledì 24 agosto con Alex Rossi e il fagotto; mercoledì 31 agosto è la volta di Umberto Frisoni ed il violino, l’ultimo cre musicale è in programma mercoledì 7 settembre con Michele Gigliotti che racconta il clarinetto.

Tutti gli appuntamenti iniziano presso il Museo Tamo Mosaico per poi proseguire al Classis Ravenna.