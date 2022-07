La quinta e ultima serata dei Martedì d’Estate 2022, il 26 luglio si focalizzerà sulla bellezza, accogliendo una delle selezioni regionali del famoso contest Miss Italia.

Piazza del Popolo ospiterà infatti il palco sul quale, dalle 21.30, le aspiranti Miss sfileranno per aggiudicarsi l’ambita fascia, che permette l’accesso alle selezioni delle successive fasi del concorso. Condotto e presentato da Antonio Borrelli, l’evento è supportato anche da diversi negozi di somministrazione e abbigliamento della città, che hanno voluto contribuire in modo attivo alla serata ospitando le Miss per aperitivi e facendole sfilare con i propri capi.

La rassegna di luglio organizzata da Faenza C’entro, con il coordinamento di Wap Agency, prosegue, come nelle precedenti serate, anche per le vie del centro storico con mercatini a tema, spettacoli, musica dal vivo, gastronomia e visite guidate.

Queste ultime in particolare vedono il Museo Internazionale delle Ceramiche aprire le sue porte alle 18 per condurre i curiosi all’interno della mostra di Nino Caruso, Forme della Memoria e dello Spazio. Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, dalle 20 alle 23, vedrà un’apertura straordinaria per la mostra Napoleone e il Risorgimento Italiano: la prima campagna d’Italia 1796-97 e la Battaglia di Faenza; mentre Palazzo Milzetti aprirà, dalle 18.30 alle 21.30, per l’accesso alle curiosità del museo dal titolo “I segreti di Milzetti” una visita guidata con caccia al tesoro.

La Pro loco di Faenza dalle 21 organizza una visita guidata a Palazzo Ferniani “Tutto in una notte”. Il ritrovo sarà in via Naviglio, 14. La Prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0546 25231 – info@prolocofaenza.it. La Casa Museo Raffaele Bendandi ospita invece “Ho sposato la scienza, la scienza non tradisce mai”, una visita guidata alla sezione storica della Casa Museo e allo stellario dalle 20.30 alle 23.00 . Prenotazioni al numero 3388188688. La Biblioteca Comunale Manfrediana invece organizza alle 17 letture in tante lingue con i volontari dell’Associazione SEMI di Faenza, per bambini da 0 a 6 anni (eventi a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni: 0546 691715 manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it). Il Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, dalle 19.30 alle 22.30, effettuerà aperture straordinarie con possibilità di visite guidate. (ingresso a offerta libera. Per info: 3397004336 – 33116000565 argyllsromagna@gmail.com Via G. Castellani 25, Faenza)

In Corso Mazzini e Via Pistocchi, si potrà trovare il mercatino di artigianato artistico, hobbistica e flower design. Da Maison M4, nell’atmosfera di un giardino, moda, stuzzichini e bollicine, mentre da United Colors of Benetton si potranno ricevere consulenze di armocromia, prenotabili sulla pagina Facebook del negozio. Dal balcone soprastante si esibirà la Calambre Gipsy Orchestra – Musica dal Mondo, concerto organizzato in collaborazione con “Rumore di Fondo”, per la rassegna Balconi&Cortili/Onda Rosa Indipendente. All’Erboristeria Fiore della Vita invece consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata.

In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica con i suoi prodotti a km0, un variegato assortimento di generi agroalimentari, direttamente prodotti e venduti da aziende locali.

Anche Spazio Ceramica Faenza, situato in via Pistocchi 16, organizza un laboratorio di gioielli con mini forno, per adulti e bambini.

In Corso Saffi, sempre per la rassegna Balconi&Cortili/Onda Rosa Indipendente, Rumore di Fondo promuove il concerto presso il balcone di OVS dei Mistici in acustico, duo composto da Barbara Bandini e Paolo Ferri. Immancabili i giochi in legno di Happy Family, gettonatissimi e molto frequentati durante le scorse serate della manifestazione.

In Corso Garibaldi, appuntamento con il mercatino dei creativi e, da M’AMA Interni, lo Chef Marcello Ferrarini presenta il “Quooker Tap”, il rubinetto che fa tutto! Acqua bollente a 100°, fredda, refrigerata e frizzante. Da Invino As Wine Consulting degustazione di vini e tapas mentre il vicino Napizz sfornerà pizze con la possibilità di cenare all’aperto. Il corso sarà inoltre animato dalla musica dei Basterdjazz.

Corso Matteotti sarà animato dal mercatino dei creativi, ma anche dagli spazi di gioco di Nerd Empire, sia all’interno che all’esterno del negozio, con giochi di carte e di miniature per principianti ed esperti. Dal 19.86 degustazioni di vini di 3 diverse cantine, in collaborazione con NeverWineAlone, proposta di sushi a cura di Uniko Sushi e musica dal vivo con Fabio Mazzini.

In Via Torricelli l’arte è la grande protagonista, con l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”, che presenta una mostra en plein air di opere degli artisti associati, alcuni dei quali in attività estemporanea.

In Via Marescalchi il Panificio Bertaccini offrirà prodotti artigianali e assaggi durante tutta la serata.

“I Martedì d’Estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.