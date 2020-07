Finisce con l’auto nel fosso e si schianta contro un muretto di cemento: grave 19enne

Gravissimo incidente nella giornata di giovedì 23 luglio a Sant’Andrea, alle porte di Faenza, dove un ragazzo di 19 anni, mentre era alla guida di una Peugeot, ha perso il controllo dell’auto, finendo nel fosso. Il veicolo ha poi sbattuto frontalmente contro il muretto in cemento di un ponticello. L’incidente stradale è avvenuto lungo via Sant’Andrea, poco distante dall’intersezione con via Granarolo.

Il 19enne, residente a Lugo, è stato soccorso dal personale del 118, allertato dagli altri automobilisti di passaggio. Il personale medico e infermieristico, dopo che i Vigili del Fuoco hanno liberato il giovane dall’abitacolo, ha prestato le prime cure sul posto. Dopodiché il ferito è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e trasferito con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio della Polizia di Stato.