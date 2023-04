In occasione della Settimana verde di Ambiente Mare Italia (AMI), che si tiene dal 15 al 23 aprile, la sezione di Ravenna di Fidapa BPW Italy collabora con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale nell’organizzazione dell’incontro sul tema Il Porto sostenibile: il caso di Ravenna.



L’incontro si terrà presso la Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale, il giorno venerdì 21 aprile, alle ore 17: interverranno Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; Daniela Poggiali, Presidente Fidapa Ravenna; Gaia Marani dell’Ufficio Relazioni esterne e promozione dell’Autorità di Sistema Portuale e Giulia Minghetti del Servizio Sviluppo infrastrutture e Pianificazione urbanistica dell’Autorità di Sistema Portuale e socia Fidapa.

L’iniziativa rientra nel nutrito programma di eventi organizzati in tutta Italia per la settimana verde: Fidapa BPW Italy e AMI hanno sottoscritto un accordo a livello nazionale per promuovere una campagna di promozione dell’impegno ambientale che coinvolga la società civile, le Associazioni di volontariato e le Istituzioni in azioni ecologiche di varie tipologie, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Rappresentanza italiana della Commissione europea.

Nell’ambito della Settimana Verde, verranno realizzate iniziative locali e nazionali, rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della tutela del nostro Pianeta: in 12 regioni italiane si organizzeranno oltre 100 iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale.

“Le variabili climatiche e il progressivo degrado degli ecosistemi marini e terrestri – dichiara Alessandro Botti, Presidente dell’Associazione organizzatrice Ambiente Mare Italia – impongono un impegno comune e sempre più concreto, che parta innanzitutto da una maggiore consapevolezza ambientale e dalla condivisione di una nuova coscienza ecologica. Con FIDAPA – BPW Italy e le professioniste che la compongono abbiamo messo a punto un programma di attività che porteremo avanti con grande impegno ed entusiasmo in tutta Italia”.

“FIDAPA BPW Italy, impegnata da sempre in azioni e attività di tutela ambientale, nelle quali coinvolge tutte le sue socie – commenta Fiammetta Perrone, Presidente Nazionale FIDAPA – ha abbracciato con grande entusiasmo la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia e tutte le nostre delegazioni sono coinvolte”. Tutte le iniziative della Settimana Verde sono consultabili al link https://ambientemareitalia.org/eventi/

Sarà possibile assistere all’incontro ravennate in presenza e in diretta Facebook e Instagram; @Fidapasezioneravenna; @fidapabpw_ravenna_2021.