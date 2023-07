“Da Ravenna, passata la rotonda delle tartarughe, svoltando a sinistra, si procede verso Lido di Dante su una strada che definire tale è un complimento.

L’asfalto è ammalorato ovunque con buche pericolose. Prima del cavalcavia dell’Adriatica, la banchina sta cedendo sul lato destro verso il fosso, costringendo le auto a procedere al centro della carreggiata per evitare il rischio di essere sospinti verso il guardrail, con tutti i rischi connessi.

L’amministrazione, oltre a dover porre rimedio al problema, dovrebbe provvedere alla segnalazione del pericolo onde evitare eventuali incidenti.

Sul lato opposto, la vegetazione presente sull’argine dei Fiumi Uniti, non è da meno.

Vi sono canne alte come alberi che, alle prime intemperie, potrebbero invadere la carreggiata ed essere un pericolo per i mezzi in transito. A quando lo sfalcio e la pulizia dell’argine? Già in passato, la Marabina veniva definita pericolosa per la sua conformazione, ma oggi lo è di più a causa dell’assenza totale di manutenzione.”