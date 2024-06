“Sabato scorso il circolo repubblicano di San Michele ha promosso un interessante confronto sulle consultazioni europee, guidato dalla giornalista RAI Margherita Ghinassi e concluso dalla candidata del PRI al Parlamento di Strasburgo Valeria Masperi, lista Azione con Calenda.

Lo storico Sauro Mattarelli ha rilanciato gli ideali di quell’Europa dei popoli che Mazzini e Ugo La Malfa hanno costruito e che oggi va aggiornata e resa più autorevole ed efficiente, ricordando anche il no dei repubblicani alle proposte di modifica della Costituzione ed al presidenzialismo e ribadendo il sostegno al Presidente Mattarella. Eugenio Fusignani, segretario regionale del PRI, ha ricordato che in queste consultazioni il simbolo dell’Edera è presente, assieme ad Azione di Calenda, in quasi tutte le provincie della regione ed a Ravenna nei principali comuni in autonomia o nel Patto con Azione; è un grande successo che ci prepara anche alle prossime Regionali con autorevolezza e impegno. Giannantonio Mingozzi ha ricordato il valore delle Europee per la Romagna e Ravenna, a partire dal sostegno del porto e degli areoporti, alle nuove strade che ci colleghino alla grande viabilità europea come l’E55 ed infine alla necessità di utilizzare le nostre risorse energetiche con le imprese dell’Oil&Gas conosciute in tutto il mondo.

Valeria Masperi, ringraziando i tanti cittadini convenuti, ha concluso sottolineando che il proprio impegno nel PRI deriva sia dall’ispirazione laica e democratica che significa difesa della Costituzione, norme europee per tutte le banche, difesa della libertà di ogni popolo anche con un forza militare che accomuni le nazioni, ma deriva anche dall’esempio di grandi protagonisti come Ugo La Malfa e Benigno Zaccagnini che dalla Resistenza in poi hanno combattuto per il rispetto dell’Italia in un contesto europeo del quale dobbiamo essere fieri.”