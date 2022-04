Dopo il sold out del Capraia Rock trail in programma nel fine settimana sulla splendida isola che offre uno dei trail più wild della stagione, la Leopodistica ha già pronto il Krash Trail 2022 con tante novità per vivere le emozioni degli incredibili calanchi. La manifestazione prosegue la sua storia che non ha avuto interruzioni neanche nel terribile biennio della pandemia, offrendo un’apprezzata versione Virtual nel 2020 e tornando già alla sua versione normale lo scorso anno.

La prima novità è che la gara si svolgerà nella giornata di sabato 30 aprile per avere cosi la domenica libera da dedicare alla famiglia. Una scelta di non poco conto, per far sì che il Krash Trail abbia anche una precisa valenza turistica, diventi cioè un’occasione per vivere un weekend diverso, dove alla prestazione sportiva possa far seguito una breve vacanza alla scoperta delle bellezze di Faenza, basti pensare all’innumerevoli colline culinarie, al Museo Internazionale delle Ceramiche o al suo bellissimo centro storico.

Cambiano anche le distanze di gara, su un percorso completamente ridisegnato e disposto ad anello: il lungo sarà di 33 km con 1.600 metri di dislivello, il medio di 18 km per 800 metri, entrambi competitivi con partenza immersa nel verde dal campo sportivo di Errano di Faenza. Gli orari di partenza saranno sfalsati: la gara lunga scatterà alle ore 8:30, l’altra alle 9:30. E’ previsto anche l’Easy Trail & Walking, di 10 km con 300 metri di dislivello che partirà 150 metri più in alto dal campo da calcio di Castel Raniero.

Gli organizzatori hanno posto un limite massimo di partecipazione di 250 concorrenti per ognuno dei due tracciati agonistici. Il costo di partecipazione ammonta a 32 euro per il lungo e 20 euro per il medio, con un ricco pacco gara annesso comprendente anche la T-shirt personalizzata dell’evento.

Come sempre con il massimo rispetto delle potenziali normative sanitarie ci saranno i ristori che caratterizzano tutte le gare della Leopodistica con mono-porzioni di alta qualità culinaria locale ed ecologica.

Iscrizioni: https://krashtrail.wordpress.com/ Info@leopodistica.it