In data odierna si è recato in visita all’Istituto Penitenziario della città S.E. il Sig. Prefetto di Ravenna dott. Castrese De Rosa. Il Sig. Prefetto è stato ricevuto dal Direttore della struttura dott.ssa De Lorenzo Carmela, dal Vice Comandante della Polizia Penitenziaria Sostituto Commissario Carlo Storace e da una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. Nel corso della visita agli ambienti detentivi e agli spazi per le attività trattamentali/formative il Signor Prefetto ha altresì calorosamente salutato il Personale del Comparto Ministeri e Medico – Infermieristico. L’occasione è stata utile per un proficuo confronto con la Direzione e il personale su alcuni aspetti operativi e sulle modalità di gestione della struttura.