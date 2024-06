Mercoledì 19 a Rubiera si è disputato il meeting di mezza estate, mentre giovedì 20 a Castelfranco Emilia si è disputato il 14^ Memorial Goldoni Benetti. Buoni risultati in entrambi i meeting.

A Rubiera bene Pietro Panzavolta che corre i 2000 siepi per la prima volta e con 6’32”40 c’entra subito il minimo per partecipare ai campionati italiani di categoria a Molfetta, in Puglia. Bene anche Gioele Angeli che chiude i 3000m in 9’14”20, sotto l’attento sguardo del campione olimpico Stefano Baldini e del suo atleta neo-argento agli europei di Roma nella mezza maratona Pietro Riva.

A Castelfranco sempre una conferma da parte di Fiorenza Pierli, categoria F40, che vince i 1500m, contro tante ragazze più giovani, con una bella progressione finale che la fa chiudere in 4’42”41. Bene anche la staffetta 4x100m delle donne, Vittoria Bosi, Carolina Alvisi, Francesca Amadori e Giulia Gandolfi, che giungono seconde al traguardo con il tempo di 49”41. Seconda anche Francesca Amadori nella gara individuale dei 400hs con 1’03”61.