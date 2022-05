“La maggioranza ha bocciato 4 documenti per interventi nell’area di Sant’Alberto, gli ultimi di una lunga serie che abbiamo proposto in Consiglio per il forese.

C’è poco da dire, l’Amministrazione non smentisce coi fatti quello che noi da tempo sosteniamo, il Forese è un bacino di voti dove fare propaganda elettorale per poi dimenticarsene e nulla più, non c’è un vero interesse in interventi concreti, non si vuole migliorare la vita degli oltre 40mila ravennati che vivono nelle nostre campagne.

Risulta poi, ormai evidente, che ogni proposta dell’opposizione, venga con una scusa che a seconda della situazione è più o meno valida, con casi che cadono nel ridicolo, bocciata, un vero blocco ideologico, ma noi continueremo a lavorare non solo nel nostro ruolo di garanzia, con forza raccoglieremo la voce di chi non viene ascoltato dalla maggioranza e la porteremo in Consiglio.”

Così in una nota il consigliere Giacomo Ercolani e il referente provinciale della Lega Lorenzo Zandoli