“In Europa con gli ultimi”, è questo lo slogan di Antonio Mumolo, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, presidente dell’associazione Avvocato di Strada e candidato per il Partito Democratico alle elezioni europee 2024 per la circoscrizione del Nord-Est.

“I temi su cui Antonio Mumolo lavora e si batte da un vita e che porterà in Europa sono importanti e centrali anche per Ravenna – dichiarano Andrea Maestri e Michele Muscillo – Basti pensare al tema del lavoro precario e povero e alla necessità di politiche che aumentino i salari delle persone e garantisca la sicurezza nei posti di lavoro. Inoltre, il tema della povertà e la necessità di aumentare i servizi dedicati alle persone in grave marginalità. La nostra città come l’Europa devono essere più giuste e solidali“