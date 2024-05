Con il mese di giugno tornano gli appuntamenti dell’iniziativa “Di martedì”, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria e quelle di volontariato. Nelle serate di martedì 11, 18 e 25 giugno ci saranno concerti, mercatini, giochi e animazioni, esibizioni sportive, street food e negozi aperti in centro storico.

Per quanto riguarda la musica, il palco di piazza della Libertà ospiterà tre grandi appuntamenti, con inizio spettacoli alle 21: martedì 11 giugno saranno protagonisti i Moka Club, martedì 18 Fede Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, accompagnato dai The Crumars e martedì 25 il Cicci Bagnoli Quartet.

Per tutte e tre le serate, in via Matteotti ci si potrà divertire con giochi di legno e d’ingegno di una volta, mentre in via Mazzini la palestra Golden Gym proporrà esibizioni sportive di vario tipo. Piazza del Carmine ospiterà la Pro Loco con il Gioco dell’Oca Tiberina (11 giugno), lo spettacolo di magia di Lidio (18 giugno) e il Nicolas Show (25 giugno).

Presso la Chiesa del Suffragio in ognuna delle tre serate, dalle 21 alle 23, protagonista sarà la fotografia con “Obiettivo Italia”, mostra a cura del Club Cine Foto Amatori bagnacavallese che allestirà, sempre negli spazi del Suffragio, anche un set fotografico rivolto ai residenti nel comune di Bagnacavallo. Le fotografie di coloro che vorranno farsi ritrarre, gratuitamente, saranno testimonianza del tempo attuale e saranno donate alla Fototeca comunale.

In via Mazzini e via Matteotti saranno allestiti i mercatini creativi e numerosi saranno i punti ristoro dislocati in tutto il centro storico.

Per informazioni e programma generale:

