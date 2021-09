“I capilista del Polo civico istituito da Lista per Ravenna: Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna), Massimo Fico (Lista del Mare), Eugenio Dima (Il Popolo della Famiglia), Rossana Biondi (Risorgimento per Ravenna), Paolo Poggi (Ravenna per i Pensionati) e Costantina Zecchin (Amici Animali), avendo condiviso e portato a fondo in questi giorni il progetto e concordato il programma civico generale e quelli specifici di ogni lista, hanno convenuto – venendo prima i contenuti dei loro esecutori – di concordare la scelta del proprio candidato sindaco nella persona di Alvaro Ancisi.

Onestamente, non abbiamo riconosciuto, tra la personalità politiche o civiche scese in campo, tutte rispettabili, e quelle che avrebbero potuto farlo, ma non hanno accettato pur ringraziando, una personalità più idonea, preparata e attrezzata ad assumere questo ruolo. Il nome di Ancisi è garanzia per l’intera coalizione, come per l’intera cittadinanza, che il programma civico generale predisposto sarà da lui portato avanti e guidato non solo con la competenza, professionalità e impegno massimi che gli sono ovunque riconosciuti, ma con sapienza, equilibrio e moderazione, senza chiusure mentali né pregiudizi ideologici. Comunque vada, e noi ce l’abbiamo messa e ce la metteremo tutta, siamo certi di offrire alla nostra città e alla nostra gente il servizio più valido e generoso.”