Tragico incidente a Mandriole questa mattina verso le 7 dove un’automobilista di 38 anni ha perso la vita. L’auto una 500 percorreva la via Mandriole in direzione Casal Borsetti, per cause in via di accertamento l’auto si è ribaltata in un campo di grano, immediati i soccorsi del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno liberato dalle lamiere la donna che era in stato di incoscienza. Vani purtroppo i tentativi di rianimare la 38enne, i medici non hanno potuto che dichiarare il decesso. Sul posto la Polizia locale.