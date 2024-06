Bilancio ottimo per l’Handball Faenza 1983, unica società in regione a partecipare a tutte e 3 le finali regionali a 4 nelle categorie giovanili maschili svoltesi nel mese di maggio.

Con il terzo posto conquistato a Ferrara battendo nella finalina la Scuola Pallamano Modena, la squadra Under 15 allenata da Francesco Lodato ha anche acquisito il diritto a partecipare alle finali nazionali che si disputeranno a Misano Adriatico dal 2 al 7 luglio p.v. Per la cronaca il titolo regionale è andato al Ferrara United sulla Pallamano Rubiera.

Brillante terzo posto anche per la squadra Under 13 che nella Final 4 di Carpi ha avuto la meglio nella finale per il 3° e 4° posto sul Rapid Nonantola per 25-24. Le parole di un soddisfatto coach Samuele Valli: “È stato un campionato stupendo e pieno di soddisfazioni. I ragazzi sono stati super, allenandosi anche in palestre minuscole, in metà campo, senza illuminazione e senza spogliatoi, in una situazione critica, per via dell’alluvione dello scorso anno. Ritengo molto importante il fatto che ben 10 giocatori sui 12 presenti alle finali regionali siano andati a segno durante il weekend: questo sta a dimostrare la crescita di tutto il gruppo”. Titolo regionale ai cugini della Pallamano Mordano che hanno sconfitto in finale la Pallamano Rubiera.

Un pizzico di delusione invece dalla squadra Under 17 che, partita con grandi ambizioni nella Fianl 4 organizzata a Imola, ha perso malamente la semifinale contro Modena che dava accesso anche alle finali nazionali. Poi nella finale per il terzo posto i ragazzi allenati da coach Lodato non hanno saputo reagire allo sconforto e sono stati sconfitti anche dalla 1985 Pallamano Bologna, sempre sconfitta in precedenza in campionato. Un quarto posto comunque importante a testimoniare un percorso stagionale da elogiare, con partite giocate alla pari anche con la Pallamano Mordano (poi vincitrice della finale regionale) e con la Scuola Pallamano Modena seconda classificata (con loro una vittoria ed un pareggio).