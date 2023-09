Donati (Viva Ravenna): Il Moro di Venezia merita l’attenzione di questa amministrazione, ma manca l’empatia e non capiscono l’importanza

“Ridiamo la dignità che merita al Moro”, – è questa l’interrogazione presentata ieri in consiglio comunale da Filippo Donati e Nicola Grandi, consiglieri di Viva Ravenna.

La risposta data dall’assessore al turismo, Giacomo Costantini, non ha convinto i consiglieri.

Donati, primo firmatario dell’interrogazione, in un’intervista ha specificato che: il Moro rappresenta non solo un attrazione turistica per chi è appassionato di vela, design e mare, ma anche un pezzo di storia di questa città e di Raul Gardini che tanto ha fatto per Ravenna.

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“Interrogazione con richiesta di risposta in consiglio comunale

Ridiamo la dignità che merita al “Moro”.

Queste le parole con cui un anno esatto fa il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale ricordava le vittorie del Moro di Venezia: “In occasione del trentennale della vittoria, è tornata a Ravenna la Louis Vuitton Cup vinta dal Moro di Venezia nel 1992. La coppa è esposta al Mercato coperto da oggi fino al 2 maggio. Ravenna ha una storia e una tradizione velica straordinaria”. Posto che è inutile ricordare ai cittadini ravennati di cosa stiamo parlando (mentre forse sarebbe utile farlo con il nostro sindaco, non solo per motivi di età anagrafica…) crediamo sia davvero arrivato il momento di cominciare a pensare seriamente a come valorizzare in maniera non estemporanea questo aspetto di Ravenna, considerando anche le potenzialità che la zona della Darsena andrà a concretizzare negli anni a venire approfittando dell’emozione che ancora desta questo nome e quella bandiera… Alla luce di quanto sopra si chiede al sindaco di Ravenna: – Di intraprendere un percorso che conduca allo studio di fattibilità, progettazione ed infine realizzazione di un “MUSEO DEL MORO DI VENEZIA”, possibilmente proprio nell’area della Darsena (ma perché no a Marina di Ravenna o dove si trovi uno spazio adeguato), raccogliendo cimeli, fotografie, filmati e testimonianze, gadgets e merchandising di quella che fu una delle più belle e partecipate avventure sportive ed imprenditoriali di questa città. – Di valutare di intraprendere un percorso che conduca ad un gemellaggio (anche limitatamente al perimetro di tale progetto) con Venezia e con San Diego, nel nome di una barca e di una storia che ha veramente lasciato il segno ed era armata da un grande ravennate. – Di valutare la possibilità di installare una passerella che corra a fianco del ponte di coperta con annessa segnaletica esplicativa. – Di installare comunque SUBITO (come già richiesto in passato anche da colleghi) un cartello che indichi di quale barca si tratta e ne racconti la storia.

Filippo Donati e Nicola Grandi, Consigliere e Capogruppo Viva Ravenna.”