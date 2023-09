Nella mattinata del 27 settembre 2023 il Comandante delle Unità forestali, Ambientali e Agroalimentari, Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, ha fatto visita al Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna.

Il Gen. C.A. Rispoli, accompagnato dal Gen. B. Fabrizio Mari, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale dell’Emilia Romagna, è stato ricevuto dal Comandante del Gruppo, Ten. Col. Anna Mazzini, alla presenza dei militari in forza presso i Nuclei dipendenti. Il Generale si è intrattenuto a colloquio con il personale intervenuto, informandosi sulle attività svolte dai reparti nell’intero territorio provinciale.

Al personale riunito il Generale C.A. Rispoli ha rivolto il proprio apprezzamento per il quotidiano servizio svolto in favore dei cittadini e dell’ambiente, rimarcando l’importanza del ruolo e dei compiti dei Carabinieri Forestali per la tutela del patrimonio naturalistico e la difesa idrogeologica del territorio.

A seguire, il Generale Rispoli ha raggiunto il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina per rivolgere i saluti istituzionali ad una rappresentanza del personale militare e civile dipendente.