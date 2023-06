A Cervia cittadini preparano un esposto per l’alluvione

Un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Cervia sarebbe pronto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica per l’alluvione che ha colpito il territorio cervese nella notte fra il 16 e il 17 maggio. Si punta a focalizzare l’attenzione su quando avvenuto fra Savio e Castiglione di Cervia per avere chiarimenti. Diverse le contestazioni da parte dei cittadini all’altezza del punto dove si è formata la breccia nell’argine del fiume Savio. Fortunatamente in un punto dove non sono presenti abitazioni. Il crollo, avvenuto poco prima delle 5 di mattina, ha lasciato all’acqua strada libera per raggiungere Savio, Milano Marittima e Cervia. Sono un migliaio le persone che a Cervia hanno dovuto abbandonare le proprie case durante gli allagamenti. I danni sono al momento ancora difficili da calcolare, Secondo le prime verifiche del Comune, però, pochissimi sarebbero gli edifici privati a rischio agibilità.