Fine settimana storico per Atletica 85 Faenza BCC che ha partecipato con la squadra femminile alla finale B centro sud dei campionati italiani di società ad Agropoli. La squadra femminile non si qualificava alla finale di un campionato di società dal 1994. Grandi risultati per le nostre ragazze: Stefania di Cuonzo arriva terza nei 100m con il buon tempo di 12″05 che le consente di ottenere lo standard per partecipare ai campionati italiani assoluti, dopo averlo già ottenuto nel salto in lungo. Ottiene il terzo posto anche nei 200m con il tempo di 25″40. Buon quarto posto per Francesca Amadori nei 400hs con il tempo di 1’04″02. Brava anche Matilde Ponti Gonelli nei 5000m di marcia in 29’09″17. Nel salto con l’asta nuovo record sociale per Vittoria Bosi con 2,40 metri. Bene Arianna Marocchi nel salto in lungo che con 5,61m si aggiudica il minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria. Nel salto triplo anche Irene Grossi si aggiudica lo standard per i campionati italiani di categoria con la misura di 11,13 metri, nonché nuovo record sociale assoluto. A concludere la trasferta in modo ottimo ci pensa la staffetta 4×400 con Di Cuonzo Stefania, Amadori Francesca, Fiorentini Zoe e Gandolfi Giulia che si aggiudicano la gara con il grande tempo di 3’55″35 che vale come standard di partecipazione per i campionati italiani assoluti e segna il nuovo record sociale.

La squadra giunge settimana nella classifica finale su dodici squadre partecipanti, grande risultato per Atletica85.

Questo fine settimana si sono disputati anche i campionati provinciali di prove multiple a Ravenna per la categoria cadetti/e. Nell’esathlon ottimi i nostri, tra cui Pietro Rizzo, che vince e, si aggiudica il titolo provinciale con 2800 punti, Paolo Visani che si classifica secondo e Anwar Abdolah Loukili terzo. Benissimo anche Giorgia Battilani nel pentathlon cadette che vince e si laurea campionessa provinciale con 3009 punti.

Domenica, inoltre, la categoria ragazzi/e a Imolaha disputato la fase regionale dei campionati di società (vedi foto), che ha visto contraddistinguersi Riccardo Camporesi nei 2000m di marcia con la vittoria in 11’20″31, mentre tra le ragazze Mihaela Secrieru vince la gara di salto in alto con la misura di 1,45m e Maia Minardi seconda nel getto del peso con 9,12 metri. Nella classifica finale per squadre ottimo secondo posto per A85 tra le ragazze con 290 punti distaccate di 17 punti dalla terza società.

Inoltre tornando un po’ indietro coi giorni, a Bologna, martedì 6, in una serata contraddistinta da meteo molto variabile, si sono disputati i campionati regionali del CUS Bologna ed anche qui buoni risultati per molti nostri atleti, tra cui: Carlotta Tagliaferri nel lancio del giavellotto che con la misura di 36,73 metri vince la gara e fa il minimo per partecipare ai campionati italiani allieve. Bene nei 100m Carolina Alvisi nei 100m che con tanto vento contro chiude in 12″78. Negli 800m Catia Solaroli chiude in 2’25″81. Nei 200m bene Zoe Fiorentini che correre in 25″81 e vince la sua batteria e quarta nella classifica finale.

Mercoledì 7, invece, a San Marino si è disputato un altro meeting serale, il Trofeo del Titano, ha portato 2 vittorie in casa A85, con Filippo Paganelli sui 100m che si impone in 10″89 e Stefania Di Cuonzo primeggia con un buon 5,82 metri nel salto in lungo.