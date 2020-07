Macinare Cultura: al via da Castel Bolognese la rassegna di musica, danza e teatro nei mulini storici

Teatro, musica e danza per la prima edizione del Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna: 9 eventi in otto località che partiranno stasera dal Mulino Scodellino di Castel Bolognese dove alle 23.30 il Sax Quintet “Take Five” de La Toscanini Next terrà il concerto inaugurale della nuova rassegna sperimentale con musiche di Rota, Kander, Gershwin e Piazzolla.

“Macinare cultura” è il titolo del progetto che accomuna otto mulini associati all’Associazione Italiana Amici Mulini Storici. L’obiettivo è di valorizzare, attraverso gli spettacoli, le varie località, facendole conoscere al pubblico, in genere piccoli comuni fuori dalle tradizionali mete turistiche.