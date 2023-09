L’archivio storico di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace a Lugo di Romagna ha fatto da cornice al Focus Group del progetto europeo CODES – CO-DESIGN FOR SUSTAINABILITY (https://co-design4sustainability.eu/) cofinanziato nell’ambito del programma CREATIVE EUROPE, che porta in primo piano il tema dello sviluppo sostenibile per il fashion design.

Organizzatore dell’evento Romagna Tech, partner del progetto CODES assieme a ENTER KOPRIVNICA (Croazia) e KEPA – Business and Cultural Development Centre (Grecia): nella suggestiva cronice dell’archivio di A.N.G.E.L.O., martedì 26 settembre si sono dati appuntamento designer e operatori, imprenditori e startupper, docenti e studenti di moda, riuniti per un confronto guidato da un approccio partecipativo e collaborativo su opportunità, criticità, bisogni, trend e sfide del settore fashion.

Un incontro tra 21 stakeholder del settore fondamentale per lo sviluppo del progetto CODES, che prevede la realizzazione di una piattaforma collaborativa a supporto del settore della moda e del design (F&D), uno strumento online per favorire l’interazione tra operatori del settore, per l’ideazione e la creazione di prodotti innovativi e sostenibili grazie al potenziale abilitante delle tecnologie digitali.

Ad introdurre il focus group una visita guidata da Angelo Caroli allo straordinario archivio del Vintage Palace e la presentazione, da parte di Massimo Garuti, del Clust-ER Industrie Culturali e Creative, associazione di imprese, centri di ricerca ed enti di formazione regionali.

Dario Monti, responsabile del progetto CODES, ha poi aperto i lavori coordinati dallo staff di Romagna Tech.

Prossimo appuntamento è per il 18 ottobre, con il Focus Group transnazionale che vedrà riuniti online i partecipanti ai rispettivi Focus group di Italia, Croazia e Grecia