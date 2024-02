“Il lavoro tra digitale e intelligenza artificiale” è il titolo dell’iniziativa pubblica prevista per venerdi 1 marzo dalle 17 alle 19.30 presso la saletta di Casa Conti Guidi in via Boncellino 113 a Bagnacavallo.

L’iniziativa, organizzata dal Partito Democratico di Bagnacavallo, vedrà la partecipazione dell’assessore regionale a sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione Vincenzo Colla, con una tavola rotonda sui tanti temi legati al lavoro con Stanislao Fabbrino (Deco/Fruttagel), Emanuela Bacchilega (imprenditrice), Fabrizio Ossani (Federtrasporti) e Lisa Dradi (CGIL). Conclude i lavori Matteo Giacomoni, candidato Sindaco di Bagnacavallo.