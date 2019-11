In riferimento alla decisione del Sindaco Giovanni Malpezzi di una nuova ripartizione delle deleghe in ambito urbanistico all’interno della Giunta comunale di Faenza, il Partito Democratico di Faenza prende atto delle motivazioni strettamente amministrative della scelta che rientra pienamente nelle sue competenze.

Allo stesso tempo non può essere sottaciuta la necessità già espressa di ogni ulteriore sforzo per aumentare la collegialità e la condivisione delle scelte relative alla conduzione dell’azione amministrativa. Il Partito democratico è una comunità politica fatta di tante sensibilità e di responsabilità diffuse: ciascuno deve esserne sempre parte attiva.

In vista delle prossime scadenze amministrative si è concordata la convocazione in tempi strettissimi degli organismi dirigenti del comprensorio per allargare il confronto e condividere il percorso.

Il Partito Democratico continuerà infine a impegnarsi nel positivo confronto già avviato con le altre forze politiche e civiche, di maggioranza e non, in vista delle elezioni comunali di primavera per verificare la possibilità di costruire un’intesa ampia che allarghi i confini dell’attuale maggioranza su principi e progetti condivisi.