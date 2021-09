Dante esule diventa una mostra itinerante per il centro storico di Bagnacavallo

Inaugurata a Bagnacavallo la nuova tappa della mostra “Dante esule”, il progetto fotografico di Giampiero Corelli, che, ospite della Summer School dedicata al Sommo Poeta, guidata da un comitato scientifico presieduto dal professor Carlo Ossola, si trasforma in un’esposizione di grandi poster per le vie del centro storico del comune romagnolo. I manifesti con le fotografie che negli anni hanno scandito l’evolversi di Dante esule rimarranno affissi fino ad ottobre in via Mazzini, via Farini e in via Garibaldi.

Ideato nel 2015, “Dante esule” nelle varie edizioni ha raccontato i migranti, una “versione” ecologica del concetto di esilio, le donne vittima di violenza e femminicidio, gli “esuli” per scelta e il fenomeno degli Hikikomori.