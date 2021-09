Incidente dalle gravi conseguenze giovedì mattina a Lido Adriano per uno scooterista intorno alle 8 di mattina. All’altezza dell’incrocio fra via Tono e via Marone, lo scooterista si è scontrato con un’auto, una Peugeot, che proveniva in senso opposto, impegnata nella manovra di svolta a sinistra. Violento l’impatto sull’asfalto per il centauro. Immediata la richiesta di soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza, auto medica e l’elicottero. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Compito ora della Polizia Locale ricostruire le responsabilità alla base del sinistro stradale.