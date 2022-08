Questa settimana sono stati eseguiti 15.370 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.196 nuovi casi positivi (20.8%).

Nel ravennate sono 1087 i nuovi casi di positività per la settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022.

Questa settimana si registra una diminuzione delle nuove positività in termini assoluti (-765). Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID in diminuzione rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 120 pazienti, tra questi 1 è ricoverato in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati sospesi 120 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 22 agosto 906.829 con prima dose, 871.672 con seconda dose, 611.425 con terza dose e 59.146 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 112.516 dosi somministrate dai MMG.)