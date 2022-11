“In merito alle indagini dei Carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna che hanno portato all’emissione di ordinanze di misura cautelare anche nei confronti di operatori dipendenti di Ausl Romagna, in servizio negli obitori di Lugo e Faenza, la Direzione Generale di Ausl Romagna esprime lo sdegno più profondo e grande amarezza per la riprovevole vicenda e per le pesanti accuse mosse a loro carico, – che se confermate- oltre agli evidenti reati configurano anche pesanti risvolti di natura etica e deontologica.

Al contempo rivolge grande apprezzamento e piena collaborazione al lavoro puntuale e tempestivo svolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna e dalla Procura della Repubblica di Ravenna.”

Direzione Generale Ausl Romagna