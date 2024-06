Convegno nazionale alla Manfrediana dedicato al futuro delle biblioteche

Le biblioteche italiane si danno appuntamento a Faenza per un importante convegno nazionale, in programma il 12 giugno, alla Biblioteca Manfrediana: “Focus sulla professione” il titolo della giornata di confronto, organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con la Manfrediana. Le sessioni di lavoro saranno dedicate a vari temi del settore: leggi regionali, standard, obiettivi, esternalizzazione dei servizi, contratti di lavoro, il ruolo delle biblioteche nelle politiche culturali delle città, le proposte per il futuro. Alla giornata parteciperanno anche funzionari del ministero, sindacati, oltre ovviamente a dirigenti di diverse biblioteche italiane o di amministrazioni locali