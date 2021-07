Prima pietra per il Museo don Angelo Lolli

Deposta la prima pietra del Museo in memoria di don Angelo Lolli all’interno del complesso di Santa Teresa. Il Museo don Lolli, che sorgerà nel cortile dell’Opera, nella struttura dell’ex cappella, dovrebbe essere inaugurato nel 2022. Per la realizzazione del progetto partirà una raccolta fondi. Saranno tre le sezioni del museo, il cui allestimento partirà dai molti oggetti conservati dall’Opera di Santa Teresa. Coraggio, fiducia, tenacia, umiltà, profezia le cinque parole chiave per descrivere don Angelo Lolli, al centro anche del percorso di beatificazione. L’aviatore il simbolo del nuovo istituto culturale, colui che, in mezzo alle difficoltà, sospeso tra cielo e mare, guarda avanti senza tremare e senza smarrirsi, con la volontà di riuscire a qualunque costo