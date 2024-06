Alluvione: Il comitato “Noi ci siamo” chiede al Tribunale Superiore delle Acque un “Accertamento Tecnico Preventivo”

Il comitato alluvionati “Noi ci siamo” porta al Tribunale Superiore delle Acque di Firenze regione, provincia, comune ed altre istituzioni per chiedere un “Accertamento Tecnico Preventivo” per quanto riguarda la gestione dell’alluvione dello scorso maggio. Dopo i danni subiti, i cittadini, parte del comitato, hanno deciso di incaricare privatamente avvocati e tecnici per affrontare in sede legale la questione dei danni subiti, cercando secondo loro la verità, che non coincide con quanto raccontato dalle istituzioni coinvolte.