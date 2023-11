Celebrata nella mattinata di ieri, 19 novembre, a Casola Valsenio presso la Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, la Giornata provinciale del Ringraziamento, ricorrenza fortemente identitaria per Coldiretti che dal 1951 la festeggia rappresentando per tutti gli agricoltori un’occasione di sosta e di riflessione sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente, della terra e dei suoi frutti.

“La scelta di promuovere l’appuntamento annuale nel comune collinare non è stata casuale, ma – ha detto Nicola Dalmonte, Presidente di Coldiretti Ravenna agli oltre duecento associati intervenuti con le loro famiglie e alle Autorità presenti (la Senatrice Marta Farolfi, il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola, il Sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini e il Sindaco di Palazzuolo Gian Piero Moschetti oltre ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Casola Valsenio, Ivano Fonseca e Palazzuolo, Antonio Porfida e al Dirigente Agricoltura per il territorio della Regione Emilia-Romagna Alberto Magnani) – nasce dalla volontà di tenere alta l’attenzione su di un territorio pesantemente colpito dagli eventi alluvionali del maggio scorso, un territorio che porta le ferite evidenti delle frane e degli smottamenti avvenuti in quei tragici giorni e che ancora attende la completa messa in sicurezza”.

La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Imola S.E. Mons. Giovanni Mosciatti e dal parroco di Casola Valsenio Don Euterio Spoglianti, è stata un momento di riflessione e preghiera sul messaggio inviato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, incentrato sull’insegnamento biblico della fraternità capace di illuminare ogni attività umana, agricoltura compresa. “Ai coltivatori diretti – ha affermato il Vescovo ricevendo i doni della terra – voglio dire che il Signore ha fiducia in noi e nella nostra capacità di superare insieme le difficoltà nell’ottica del bene comune”.

La mattinata si è conclusa con la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli cui ha fatto seguito un ristoro promosso dai produttori di Campagna Amica.

Con questa giornata – ha chiosato il Direttore Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – abbiamo voluto riaffermare l’impegno di Coldiretti e delle sue imprese agricole al servizio della collettività, nel presidio del territorio, che insieme alle Istituzioni vogliamo rimettere in sicurezza dalla collina al mare, e nella produzione di cibo vero e di qualità”.