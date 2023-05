Riapriranno i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali.

Da domani, mercoledì 24 maggio, ci sarà un ulteriore potenziamento di mezzi, con quelli che stanno arrivando da tutta Italia in supporto alla dotazione. SMALTIMENTO SACCHI DI SABBIA: si raccomanda i cittadini che devono smaltire sacchi di sabbia di posizionarli ai bordi delle strade, SENZA mischiarli agli ingombranti e ai rifiuti indifferenziati. Li raccoglieremo appena possibile, per trattarli nella maniera adeguata.

Tutti i servizi ordinari nelle zone accessibili verranno effettuati REGOLARMENTE. Nella giornata di oggi Hera continuerà a intervenire nelle zone di Villa Inferno-Sant’Andrea, Savio, Malva Nord, per liberare le strade e stoccare i rifiuti in aree appositamente create, da dove poi rimuoverle nel più breve tempo possibile.

VOLONTARI:

Sono circa 2000 le persone che hanno manifestato al Comune la disponibilità a prestare aiuti. La maggior parte di loro è al lavoro. Chi è già iscritto alla piattaforma verranno ricontattati in base alle necessità e alle possibili zone di intervento in sicurezza. Vi chiediamo di non segnalare nuovamente tramite contatto telefonico le vostre disponibilità.