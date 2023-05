L’Unione Romagna Faentina ha attivato una serie di strumenti per fornire il massimo supporto alle attività produttive del territorio colpite dall’alluvione.

I servizi Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico hanno attivato canali di informazione dedicati.

Le imprese potranno inviare segnalazioni e richiedere informazioni all’indirizzo mail attivitaproduttive_sos@romagnafaentina.it. L’indirizzo mail costituirà un canale preferenziale per le attività produttive colpite dall’alluvione; le segnalazioni e le richieste pervenute verranno infatti registrate e processate grazie a un database dedicato.

In fase di allestimento una nuova sezione del sito web dell’Unione della Romagna Faentina dedicata alle attività produttive colpite dall’alluvione. In questa nuova sezione verranno pubblicate tutte le informazioni utili – e via via aggiornate – per le imprese e le attività produttive di tutti i Comuni dell’Unione.

(Percorso: Home > I servizi > Sportello unico attività produttive e Sviluppo economico > Emergenza alluvione: informazioni utili per le attività produttive).

Per fornire un ulteriore supporto, sarà presente presso l’info point in Piazza del Popolo a Faenza personale preparato ad accogliere e dare risposte sulle attività produttive.