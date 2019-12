È stato approvato in Consiglio comunale lo schema di accordo inerente la cogestione tra Comune di Ravenna e AUSL Romagna per il padiglione necroscopico e la palazzina adiacente presso l’ospedale Santa Maria delle Croci. I voti favorevoli sono stati 19, quelli contrari 5 (tra cui Lista per Ravenna) come pure gli astenuti. Fulcro del dibattito è stato il tema della vestizione del caro defunto.