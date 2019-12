L’Amministrazione comunale precisa che la prevista realizzazione della cosiddetta “bretella Mattei” costituirà il completamento della circuitazione nord del capoluogo e che l’intervento servirà a rendere più scorrevole e sicura la circolazione e a ridurre il flusso dei mezzi pesanti in ambito urbano; non pregiudicherà l’esistenza del frutteto sociale.

Il patto di collaborazione sottoscritto da Comune, Acer e soggetti promotori del progetto del frutteto sociale ha individuato come area per la realizzazione dello stesso la zona verde di proprietà comunale compresa tra il retro delle case di via Patuelli, gestite da Acer per conto del Comune, e la linea ferroviaria, pari a circa 2.300 metri quadri.

Tale area non è interessata dal tracciato della prevista nuova bretella, come confermato dalla progettazione preliminare presentata al Comune dal soggetto privato cui competerà la realizzazione dell’opera stradale.

La previsione urbanistica risale al Piano strutturale comunale approvato nel 2007 e al Piano operativo comunale 2010 – 2015. La realizzazione dell’intervento e dei comparti che lo riguardano seguirà naturalmente tutti i percorsi autorizzativi e amministrativi previsti dalla legge.