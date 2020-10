Primo giorno di lezioni per gli studenti del nuovo corso di Medicina e Chirurgia di Ravenna

Sono iniziate oggi le lezioni del nuovo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del Campus di Ravenna. Gli studenti immatricolati, per ora circa una quarantina su un totale di 75 posti disponibili, provengono da tutta Italia e hanno sostenuto lo scorso 3 settembre il temuto test d’ingresso per potersi iscrivere alla Facoltà. Questa mattina tanta era l’emozione per i ragazzi che si sono recati al Palazzo dei Congressi per la prima lezione dell’anno accademico. Per tutto il primo semestre infatti le lezioni si svolgeranno in modalità mista, in presenza e a distanza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.