Un grande Ravenna esce da Prato con solo un punto dopo una prestazione maiuscola, padroni di casa bravi a capitalizzare l’unica occasione concessa dall’arcigna difesa giallorossa. Per la trasferta del Lungobisenzio Gadda ritrova Rrapaj in mediana e Magnanini in difesa, confermando Nappello dietro Tirelli e Pavesi.

Ravenna che interpreta subito al massimo la gara e dopo neanche cento secondi sfiora il vantaggio, incursione di Tirelli che trova la grande parata di Balducci, sulla respinta arriva Pavesi a botta sicura ma Angeli salva sulla linea. Di nuovo al 5’ Ravenna vicino al gol parabola su piazzato di Nappello diretta nel sette che di nuovo trova Balducci alla deviazione decisiva. Il Prato dopo lo spavento iniziale prova a macinare gioco, ma i giallorossi raddoppiano su ogni pallone e ripartono, chiudendo a doppia mandata la porta difesa da Cordaro, che se si esclude qualche sporadica uscita rimane inoperoso. Al 35’ grande lavoro offensivo di Pavesi che addomestica un pallone e lo serve a Nappello, il mancino del numero 10 giallorosso è troppo chiuso e non trova lo specchio. La prima frazione di chiara matrice giallorossa si chiude con un’altra occasione, punizione laterale di Nappello, sponda di Esposito e colpo di testa di Campagna deviato da un grande riflesso di Balducci in corner. Dal calcio d’angolo la palla arriva a Tirelli che in bello stile conclude al volo chiamando di nuovo l’estremo difensore toscano all’intervento decisivo. Nella ripresa il Ravenna continua a spingere e trova un vantaggio più che meritato al 50’ con Rrapaj che controlla dal limite, evita il diretto marcatore e lascia partire una conclusione incrociata che si infila a fil di palo. Il Prato prova a spingere per trovare il pari, ma è il Ravenna a sfiorare per due volte in contropiede, prima con Pavesi poi con Mancini la rete di un raddoppio che per quanto fin qui visto in campo parrebbe più che meritato. Ma il calcio ha delle regole non scritte, come spesso accade a gol sbagliato corrisponde il gol subito ed anche oggi il Ravenna è costretto a cedere. Sull’unica offensiva del Prato Mobilio trova un cross che arriva sul secondo palo e trova l’incornata prepotente di Tedesco che vale l’1-1. Il pari galvanizza i padroni di casa che però non riescono ad impensierire Cordaro. Episodio da Var sul finale con un intervento scomposto in area su Vinci che vede il Ravenna reclamare il rigore e le proteste analoghe del Prato su intervento di Rrapaj nel conseguente contropiede. L’arbitro in entrambi i casi fa cenno di proseguire e manda tutti negli spogliatoi con un punto per parte. Punto che per quanto visto nei novanta minuti lascia l’amaro in bocca ad un Ravenna decisamente convincente e grintoso.

IL TABELLINO

PRATO – RAVENNA FC 1-1

Marcatori: 50’ Rrapaj, 70’ Tedesco

PRATO: Balducci, Vitale (46’ Demoleon), Lambiase, Angeli, Addiego Mobilio, Tedesco, Marangon (49’ Gemignani), Monticone, Cela (88’ Piccoli), Trovade (65’ D’Agostino), Stickler. A disposizione: Strada, De Pace, Limberti, Gemignani, Gori, Oliverio. Allenatore: Cristian Cesaretti

RAVENNA FC: Cordaro, Marino (62’Vinci), Tirelli (62’ Alluci), Campagna, Nappello (81’ Sare 91’ Boccardi)), Rrapaj, Magnanini, Mancini (73’ Spezzano), Esposito, Pavesi, Agnelli. A disposizione: Rossi, Paccagnini, Gobbo, Sabbatani. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Vitale, Marino, Cela, Gemignani, Campagna