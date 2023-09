Grande prova della squadra dei Cerviaman all’Ironman andato in scena fra ieri e oggi, con le diverse prove previste. A parte un solo ritiro per problemi fisici, tutti i componenti della squadra cervese hanno concluso la gara; la squadra è giunta seconda nella staffetta (composta da Borghi, Donati e Paolucci), e Debora Garavini, quinta assoluta fra le donne, si è qualificata per il campionato mondiale in programma a Nizza.

Inoltre, in tutti gli angoli di Cervia gli atleti in gara sono stati accolti da un gran tifo, segno che anche il “Palio dei quartieri” organizzato dai Cerviaman ha avuto buon riscontro. Nei prossimi giorni verranno resi noti i vincitori del palio. Le attività benefiche dei Cerviaman – quest’anno dedicate al “Progetto Filippo” – proseguono comunque anche nelle prossime settimane.