Bambino di due anni trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta dall’alto avvenuta in centro città a Castel Bolognese. L’episodio in via Emilia Interna, intorno alle 11.30. Incerta ancora la dinamica degli eventi sui quali stanno indagando i carabinieri della locale compagnia. Il bambino sarebbe caduto in strada dal primo piano di un’abitazione, ma non è ancora chiaro cosa sia avvenuto realmente.

È stato chiesto l’intervento del 118, arrivato con un’ambulanza, l’automedica e l’elicottero decollato da Bologna. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il bambino, cosciente, è stato caricato a bordo dell’elimedica che lo ha trasportato al centro specializzato di ortopedia e traumatologia del policlinico emiliano con un codice di massima gravità.