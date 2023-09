Dopo le numerose attività del periodo estivo, Auxilia Onlus o.d.v. risponderà alle esigenze del territorio di Tagliata aprendo il terzo doposcuola presso la scuola primaria A. Manzi di Tagliata di Cervia.

La coordinatrice dei progetti dell’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. Dott.ssa Elena Alessandrini spiega «Durante queste ore i bambini svolgeranno sia compiti che laboratori didattici come accade nella scuola di Cervia e Savio. Vorrei dire che non ci si deve vergognare o avere paura di ammettere le difficoltà di un minore, soprattutto in momenti storici difficili e complessi come questi. Se serve si deve chiedere aiuto e noi, nel nostro piccolo, ci mettiamo a disposizione della comunità con le nostre professionalità. Tutti i bambini sono uguali, alcuni hanno semplicemente delle difficoltà che possono essere superate insieme. Ma, dato che la nostra associazione Auxilia ha al suo attivo anche il centro psicosanitario Karl Jaspers, ci siamo messi a disposizione per affiancare i bambini che hanno necessità speciali. Può capitare, infatti, che nei doposcuola sorgano segnali di minori con disagio e i nostri medici si possono mettere a disposizione. Quando c’è necessità di un piano didattico individualizzato per alcuni studenti se ne occupano i nostri psicologi e neuropsichiatri infantili. Anche per fare fronte alle nuove esigenze didattiche organizzeremo incontri specifici.

I tre doposcuola, se qualcuno ne riscontrasse esigenza, potranno accogliere bambini anche di altre scuole sia del comune di Cervia che del comune di Ravenna».

Da più di dieci anni Auxilia Onlus o.d.v. offre un doposcuola dedicato ad alunni delle scuole elementari e medie, nello specifico anche ad alunni con difficoltà nello studio e nell’apprendimento della lingua italiana. Presso le scuole G. Pascoli è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 mentre a partire dal 2021 il doposcuola è attivo anche presso la sede della scuola E. Burioli di Savio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17.

Ora, professionisti, educatori e volontari si mettono a disposizione per la scuola primaria A. Manzi di Tagliata.

«È certamente un bel segnale perché si tratta di una scuola del Comune che ci aveva espresso l’esigenza di poter organizzare un doposcuola specifico – che coincidesse con gli orari riferiti alle necessità lavorative dei genitori dei piccoli studenti e del plesso – prosegue la coordinatrice Alessandrini. Anche in questo caso, l’iscrizione al doposcuola prevede solo un rimborso simbolico che serve, in pratica, per le spese di benzina dei volontari»

Auxilia Onlus o.d.v. promuove, inoltre, un servizio gratuito di accoglienza, informazione, sostegno e prevenzione del disagio psicologico in tutte le sue espressioni cliniche. Si possono rivolgere al centro per chiedere un colloquio di aiuto e sostegno psicologico minori ed adulti e famiglie. È attivo un servizio di consulenza telefonica in funzione dal lunedì al venerdì, risponderà uno psicologo disponibile ad accogliere le vostre domande e in maniera del tutto anonima vi metterà in contatto con i professionisti del centro. Il servizio è condotto da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatra infantile, neurologo, e coordinato dalla dottoressa Elena Alessandrini, psicoterapeuta.

Per informazioni e iscrizioni ai doposcuola è possibile contattare il numero 3246620920.

Per informazioni sul centro psicosanitario ‘Karl Jaspers’ può telefonare al numero 3773993429.

Per sostenere le attività dell’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. è possibile effettuare donazioni al seguente IBAN: IT29O0627023615CC0150083045

Per informazioni generali: 377.3993429

auxilia.onlus.romagna@gmail.com