Anche questo week-end, i Ministri Volontari di Scientology si sono messi a disposizione per la cittadinanza del quartiere Fornace Zarattini di Ravenna, uno dei più colpiti dall’alluvione di maggio scorso.

Dopo aver operato in diversi comuni come Ravenna, Sant’Agata sula Santerno e Conselice, i volontari sono tornati nel quartiere ravennate per la distribuzione dei depuratori per l’acqua corrente a tutti i cittadini, donati da un’azienda di Como specializzata nel settore dei dispositivi di depurazione.

Tantissimi i ringraziamenti dei cittadini, che quasi increduli, sono stati felici di vedere che non ci si è dimenticati di loro, ma che nel momento del bisogno c’è qualcuno che gli porge la mano.

I Ministri Volontari di Ravenna, dal primo giorno dopo l’alluvione si sono messi a disposizione della Protezione Civile e dei cittadini per aiutare a sgombrare le abitazioni colpite da macerie, acqua e fango.

Ancora oggi, dopo più di 3 mesi, il gruppo è ancora a disposizione della comunità per riportare un po’ di sollievo e normalità.

“Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza. Al contrario, è addestrato per risolvere tali circostanze e per aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e a raggiungere una nuova forza spirituale” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Per maggiori informazioni chiama il numero 348.776.4775 (Gloria) o scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .