Tornano a partire dal 19 giugno le premiazioni degli Amici di Cervia, turisti fedeli che per almeno 10 anni consecutivi hanno scelto per la vacanza la costa cervese.

Sei in totale gli appuntamenti delle cerimonie nel corso dell’estate, organizzate nella Sala del Consiglio comunale in Municipio.

Queste le date delle premiazioni del 2024:

– mercoledì 19 giugno;

– mercoledì 10 e 24 luglio;

– mercoledì 7 e 21 agosto;

– mercoledì 4 settembre.

Amici di Cervia vuole essere un riconoscimento dell’Amministrazione Comunale verso quei turisti che nel tempo hanno soggiornato nella nostra località per almeno 10 anni consecutivi, dimostrando fedeltà, fiducia e affetto nei confronti della città e dei suoi gioielli: mare, pineta, saline, cultura gastronomica e strutture ricettive.

Ai premiati sarà consegnata la pergamena che li ufficializza “Amici di Cervia”; il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità; un buono offerto da Cna e Confartigianato per recarsi ai chioschi aderenti e avere piadine in omaggio.

La segnalazione di Amico di Cervia può essere fatta da albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari e in genere da tutti coloro che, per l’attività svolta, sono in grado di attestare la presenza decennale del turista a Cervia.

La segnalazione va presentata al Servizio CerviaInforma utilizzando il modulo online sul sito web www.comunecervia.it entro il venerdì precedente la cerimonia.